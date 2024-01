Нанопластик в воде: вредит ли здоровью стирка?

30 января, 09:00 Статья

Бутилированная вода содержит частицы пластика разного размера: от нано- до микро-, сказано в исследовании ученых Колумбийского университета, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Виновата в этом стирка одежды из синтетики, которая распространяет свои нанонити по водоемам. Ученые считают, что частицы химически инертны и почти не взаимодействуют с клетками организма человека. Однако влияние нано- и микропластика на здоровье науке еще предстоит изучить