В Харькове демонтировали бюсты комсомольцев

Речь идет о памятниках Николая Островского, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого и других

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бюсты комсомольцев демонтированы в Харькове на бульваре Богдана Хмельницкого. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По его данным, демонтированы бюсты Николая Островского, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого и других.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.