Полиция в Финляндии не разрешает общественным организациям собирать помощь для ВСУ

Правоохранители считают, что поддержка ВСУ может привести к тому, что в будущем могут поддерживаться сбором денег и вооруженные силы других стран

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Полиция в Финляндии не разрешает двум крупнейшим организациям по сбору помощи Украине, принимать пожертвования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета IltaLehti.

Речь идет об организациях Ukrainan maanpuolustuksen ystävät ry и Your Finnish Friends ry.

Газета ознакомилась с решениями полиции, где сообщается, что в рамках "Закона о сборе денег" общественно-полезная деятельность подразумевает социальную, культурную или интеллектуальную деятельность. С точки зрения полиции, требования о цели сбора не соблюдаются в заявлениях, где указано, что деньги были направлены в пользу ВСУ, сообщает газета.

В полиции считают одной из ключевых проблем то, что поддержка Вооруженных сил Украины может привести к тому, что в будущем могут поддерживаться сбором денег и вооруженные силы других стран.

Газета сообщает, что организация Your Finnish Friends не согласна с решением полиции и планирует подать апелляцию в суд Хельсинки.