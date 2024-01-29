Украина планирует принудительно вывезти детей из контролируемых Киевом районов ДНР

По данным украинского министерства реинтеграции, речь идет о 73 детях и 62 сопровождающих взрослых членов их семей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Украинские власти приняли очередное решение принудительно вывезти детей из ряда населенных пунктов в контролируемых Киевом районах ДНР. Об этом сообщило украинское министерство реинтеграции в своем Telegram-канале.

По его данным, на этот раз речь идет девяти о селах к западу от Донецка. Планируется вывезти 73 ребенка и 62 сопровождающих взрослых членов их семей.

В декабре 2023 года Минреинтеграции сообщило, что украинские власти с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольных Киеву районов ДНР более 100 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. детей. Кроме того, сотни детей вывезены из контролируемых Киевом районов Запорожской и Херсонской областей.