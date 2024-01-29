В бетонных укрытиях Белгорода установят стенды по оказанию первой помощи

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в ближайшее время также доработают вопрос расположения аптечек

ТАСС, 29 января. Информационные стенды по оказанию первой помощи пострадавшим установят в бетонных укрытиях Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и главным врачом белгородской станции скорой помощи Алексеем Жировым осмотрели новые информационные стенды по оказанию первой помощи пострадавшим, которые размещены в одном из укрытий. В ближайшее время они появятся и в других бетонных укрытиях города", - написал глава региона.

По словам Гладкова, информацию старались максимально упростить и сделать более понятной для восприятия в стрессовой ситуации. В ближайшее время доработают вопрос расположения аптечек. "Их необходимо разместить максимально близко к каждому укрытию", - подчеркнул губернатор.