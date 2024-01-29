Минпросвещения наградило династию псковских педагогов с 300-летним стажем

Семья Петровых-Гоголевых является победителем регионального конкурса "Семья года"

ПСКОВ, 29 января. /ТАСС/. Многодетная семья педагогов Петровых-Гоголевых из Псковской области, в которой воспитываются восемь детей, а общий педагогический стаж династии составляет более 300 лет, получила благодарственное письмо Министерства просвещения. Награду за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы образования вручил в Пскове на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент ТАСС.

Семья Петровых-Гоголевых является победителем регионального конкурса "Семья года", награждена медалью "Родительская слава Псковской области".

"Сегодня строятся школы, капитально ремонтируются. В этом году <...> девять школ в Псковской области будет открыто. Такого не было никогда, даже в советское время. Активно развивается система детского отдыха и в целом поддержки детей. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Это очень важно, потому что в семье закладываются традиции, воспитание. И важно, чтобы все те начинания, которые в прошлом году были в Псковской области по поддержке учителей, педагогов, дальше реализовывались", - сказал Кравцов в ходе общения с семьей после церемонии вручения награды.

Супруги, получившие ее, работают в муниципальном общеобразовательном учреждении "Гимназия", а также невельских детской школе искусств и в средней общеобразовательной школе №2 имени Ковалева. "Бабушка [хозяйки семейства] по материнской линии, Гоголева Нина Ивановна - ветеран педагогического труда, работала учителем истории и обществознания в Середкинской средней школе Псковского района, где основала Музей боевой славы. Занесена в "Книгу почета" областного отделения педагогического общества, отличник народного просвещения", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.