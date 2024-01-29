В Тамбовской области начали обучать социальных координаторов для "Защитников Отечества"

В пилотную группу вошли 25 человек, уточнил глава региона Максим Егоров

ТАСС, 29 января. Тамбовская область стала первым регионом России, где началось обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

"Первыми в России начали обучение социальных координаторов Фонда "Защитники Отечества". В пилотную группу вошли 25 человек. Они пройдут обучение по уникальной программе, ориентированной на помощь участникам специальной военной операции и их семьям", - написал он.

Учебную программу составили региональный сервисный уполномоченный и "Научно-практический центр современного образования". Обучение будут проводить руководители социальных организаций, представители Тамбовского отделения Банка России, регионального центра "Мой Бизнес", приглашенные эксперты из других регионов России.

Проект поможет участникам специальной военной операции реабилитироваться. По словам Егорова, обучение коснется вопросов трудоустройства, медицинской и психологической помощи.