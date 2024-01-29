Беглов пригласил Путина на церемонию забивания первой сваи Большого Смоленского моста

Работы планируют начать в марте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил президента России Владимира Путина принять участие в церемонии забивания первой сваи при строительстве Большого Смоленского моста.

"Безусловно, конечно, это Большой Смоленский мост. За 40 лет мы впервые начинаем строить мост. Мы заложили камень. Владимир Владимирович, если у вас найдется время, первую сваю в марте месяце забьем", - сказал губернатор на встрече с главой государства.

Закладной камень установили 24 января на месте строительства Большого Смоленского моста, который станет 20-й по счету разводной переправой в Санкт-Петербурге.

Большой Смоленский мост соединит правый и левый берега Невы на самом большом промежутке в черте города - между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Новая переправа создаст еще один обход исторического центра. Как рассказали в Смольном, длина моста составит 1,6 км, ширина - 38 м.

Проектом предусмотрено шесть полос движения автотранспорта (по три в каждую сторону), в центре - два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой - велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре - для автомобилей. Разводной пролет - двукрылый. В сведенном положении высота центральной части моста над водой составит 15 м. Ширина судоходного пролета - 60 м.