Путин похвалил промышленность Петербурга, но призвал обратить внимание на другие сферы

По словам президента России, вопросы экологии, объектов культурного наследия и дорог в городе требуют особого внимания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что показатели роста промышленного производства в Санкт-Петербурге хорошие, но призвал обратить внимание на другие сферы.

"Посмотрел данные официальные по Петербургу - хорошо развивается город. Темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране, - хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности - хороший. Безработица - на минимальном уровне. Хорошие показатели", - сказал он на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Однако, по словам Путина, есть темы, требующие более пристального внимания. "Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания: экология, объекты культурного высокого значения, уличные сети, дорожные сети внутри города. Есть чем заняться: у вас тут большое хозяйство", - отметил он.