Архив Пскова восстановил судьбу девочки Тамары, погибшей в 1943 году от рук карателей

Ее с семьей расстреляли, следует из опубликованных данных

ПСКОВ, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники Государственного архива Псковской области на основе изучения документов из фондов учреждения восстановили историю жизни Тамары Хитровой, погибшей от рук фашистских карателей в 1943 году. Фотография девочки стала основой одного из скульптурных барельефов мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, который в минувшие выходные открыли под Гатчиной в Ленинградской области президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщила ТАСС директор архива региона Наталья Исакова.

"На основе изучения и исследования наших архивов мы восстановили историю девочки Тамары, память о которой была увековечена в барельефе мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Этот комплекс открыли главы России и Белоруссии в деревне Зайцево Гатчинского района. В центре - стела, на ее вершине - фигура матери с детьми. По периметру их окружают скульптурные барельефы. Один из них создан по фотографии псковской девочки Тамары Хитровой", - сказала Исакова.

Она рассказала, что семья Хитровых проживала в деревне Ланева Гора Псковского района. В начале войны отец семейства ушел на фронт, а его супруга Евдокия осталась с двумя дочерьми - Галиной, которой на тот момент было восемь лет, и четырехлетней Тамарой. Евдокия была беременна: в начале 1942 года родился сын Михаил.

"22 октября 1943 года в районе деревни Ланева Гора Псковского района партизаны устроили засаду на автоколонну 37-го полицейского батальона, сформированного из эстонцев. Была взорвана машина, погибло несколько человек. Через несколько часов в деревню прибыли каратели 1-й и 3-й рот 37-го батальона и учинили расправу над ни в чем не повинными мирными жителями. Они согнали людей в центр деревни и стали допрашивать их о партизанах, а затем повели по домам", - рассказывает Наталья Исакова.

Она уточнила, что детали трагедии научным сотрудникам удалось восстановить по подлинным архивным документам, которые сохранились в фондах учреждения. "Происходило следующее: каратели выбили стекла в доме Хитровых, вошли внутрь. Евдокия села на лавку, на руках был Миша, перед матерью стояла Тамара, Галина пряталась за мамой. Вошедшие открыли [огонь] из автомата. Миша и Тамара погибли на месте. Евдокия была ранена. Каратели торопились и не стали проверять, живы ли хозяева дома. Вышли на улицу, чтобы замести следы своих кровавых преступлений - один за другим в деревне вспыхивали дома. Огнем был охвачен и двор Хитровых. Истекающей кровью матери удалось вытащить на улицу перепуганную старшую дочь - им удалось спастись", - пояснила собеседница агентства.

Наталья Исакова добавила, что теперь символом этой трагедии псковской семьи на мемориале в Гатчине станет "фигурка маленькой девочки Тамары". "Материалы о семье, фотоснимки Хитровых на этапе работы над проектом передали его авторам сотрудники Государственного архива Псковской области", - сказала Исакова.