В Москве установили почти 3 тыс. фонарей возле образовательных учреждений

В новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) установили в прошлом году на территориях образовательных учреждений свыше 2,7 тыс. новых фонарей. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 млн. Организация надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений - школ, детских садов и других - находится на особом контроле, только в 2023 году установили там более 2,7 тыс. дополнительных опор освещения", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что больше всего новых фонарей появилось в Юго-Западном, Южном и Западном административных округах столицы.

"В новых опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 м, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - пояснил заммэра.

Глава КГХ отметил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.