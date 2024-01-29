К 200-летию Черкесска запланировали ремонт соцобъектов и благоустройство общественных зон

В частности намерены отремонтировать городской дом культуры, детскую поликлинику, общественные зоны, дороги, улучшить работу общественного транспорта

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Дворец культуры, детскую поликлинику, школы и Центр культурного развития им. Ю. А. Гагарина, где занимаются более 1,5 тыс. детей, планируют отремонтировать в Черкесске к празднованию 200-летия столицы Карачаево-Черкесии в 2025 году. Запланировано также благоустройство территории малого пруда в крупнейшем парке города "Зеленый остров", сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Президент РФ подписал указ "О праздновании 200-летия основания Черкесска" в 2025 году. Это серьезный повод для мощного рывка в развитии столицы республики. <…> Речь об улучшении облика города, благоустройстве общегородских пространств, дорог и придомовых территорий", - написал Темрезов в Telegram-канале.

Глава КЧР важным направление в ходе подготовки к юбилею Черкесска назвал улучшение качества жизни людей. "Нужно строить новые социальные объекты, жилье, работать над дальнейшим развитием инвестиционной привлекательности", - отметил он.

Мэр Черкесска Алексей Баскаев рассказал на совещании о текущих и запланированных к реализации проектах по развитию города. В их числе ремонт городского дома культуры, детской поликлиники, общественных зон, дорог, улучшении работы общественного транспорта.

В 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" начнется благоустройство территории малого пруда в крупнейшем парке города "Зеленый остров", аллеи по улице Красноармейской, запланирован ремонт придомовых территорий к 25 многоквартирным домам Черкесска. По нацпроекту "Культура" капитально отремонтируют Центр культурного развития им. Ю. А. Гагарина, где занимаются творчеством более 1,5 тыс. детей. В 2024 году начался капремонт двух крупных школ города - гимназий №5 и №17, ремонтируют по программе "Модернизация школьных систем образования" также СОШ №3.