На Камчатке участники СВО проходят реабилитацию с помощью канистерапии

Занятия проводит психолог вместе с лабрадором, который официально включен в реестр канистерапевтов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /ТАСС/. На Камчатке канистерапия стала доступна участникам специальной военной операции (СВО), проходящим восстановление после ранений в краевом Многопрофильном центре реабилитации. С бойцами занимается лабрадор - единственная собака в регионе, которая официально имеет статус канистерапевта, рассказала ТАСС директор учреждения Елена Дегтярева.

"На базе нашего центра работает психолог, которая проводит занятие вместе с лабрадором - единственным в регионе псом, официально включенным в реестр канистерапевтов. Для наших бойцов такие занятия - это возможность восстановления и двигательных навыков, и психоэмоционального состояния", - рассказала Дегтярева.

Она добавила, что в настоящий момент канистерапия оказана четырем участникам СВО, проходящих восстановление в центре. Также этот вид терапии доступен и другим льготным категориям камчатцев.

В регионе в рамках мер поддержки военнослужащих-участников СВО и их семей школьникам и студентам предоставляется бесплатное питание в учреждениях образования, путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги социально-медицинской реабилитации для получивших ранение, выплаты членам семей в случае гибели военнослужащего, а также бесплатное зачисление в первоочередном порядке детей 1-6-х классов в группы продленного дня.