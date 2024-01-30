Михалков предложил зеркальный ответ на блокировку YouTube его канала "БесогонТВ"

Режиссер отметил, что для российского контента есть отечественные площадки, которые действуют в соответствии с законодательством РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РФ Никита Михалков в интервью ТАСС предложил действовать зеркально в ответ на блокировку на американском видеохостинге YouTube своего канала "БесогонТВ". Режиссер добавил, что ему "абсолютно все равно" на эту блокировку.

"Мне абсолютно все равно. Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать. Тоже закрывать их каналы такого рода. А для нашего контента у нас есть свои площадки, отечественные, подконтрольные нам и действующие в соответствии с нашим законодательством и нашими интересами", - сказал он.

18 января YouTube-канал "БесогонТВ", где выходила авторская программа Михалкова, был заблокирован платформой. Выпуски можно посмотреть в Telegram-канале "Бесогон", на сайте "БесогонТВ" и на канале "БесогонТВ" в Rutube. Скоро появится сообщество "Бесогон" в соцсети "ВКонтакте".

Михалков также рассказал, что аудитория "Бесогона" увеличилась с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция. "Каждый "Бесогон" (если считать вместе с повторами), смотрят около 10-13 млн человек. Только за [новогодние] праздники повторы "Бесогонов" посмотрели почти 29 млн человек, хотя работали и другие каналы, было много развлекательных программ. Вообще аудитория "Бесогона" непрерывно увеличивается с 2014 года, когда мы начали совершенно определенно и открыто говорить о том, что творилось на Донбассе", - сказал режиссер.

Проект "Бесогон TV" был создан в марте 2011 года в формате видеоблога. В своих видеороликах кинорежиссер отвечает на вопросы зрителей и рассуждает об актуальных темах. В дальнейшем программы "Бесогон TV" транслировались на телеканале "Россия-24".