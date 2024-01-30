Число туристов, посетивших космодром Восточный, выросло в 3 раза за 2023 год

По словам директора туристско-информационного центра Амурской области Ольги Решетниковой, больше всего туристов отмечалось в мае, августе и октябре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 января. /ТАСС/. Более 6,7 тыс. туристов посетили космодром Восточный в 2023 году, это в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС директор туристско-информационного центра Амурской области Ольга Решетникова.

"В Амурской области успешными темпами развивается промышленный туризм. Например, космодром Восточный в 2023 году посетили 6 763 туристов. Это в три раза больше, чем в 2022 году. В целом повышению турпотока на различные промышленные объекты способствует в том числе развитие событийного туризма в регионе", - сказала Решетникова.

Она уточнила, что больше всего туристов (свыше 900 человек за каждый месяц) отмечалось в мае, августе и октябре. В основном это связано с крупными мероприятиями, которые проходили в регионе. Например, Амурский экономический форум или российско-китайский гастрономический фестиваль "Берега вкуса". В рамках этих мероприятий были организованы экскурсии, в том числе на космодром Восточный.

Чаще всего туристы посещают объекты космодрома в межпусковой период. В течение одного дня можно увидеть стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2", сделать фото на фоне мобильной башни обслуживания, посетить другие технические сооружения, а также посмотреть процесс подготовки и выполнения пусковых мероприятий. В 2023 году прошло три успешных пуска.

Положительная динамика посещений космодрома туристическими группами сохраняется с момента отмены ковидных ограничений. Также рост связан с участием ЦЭНКИ в акселерационной программе по развитию промышленного туризма в Амурской области при поддержке Минпромторга России, Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов и Минэкономразвития Приамурья. Космодром Восточный вошел в электронный туристический каталог проекта, который продвигается на федеральном уровне.

Кроме того, в 2024 году в Приамурье планируется запуск туристических маршрутов по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В один из маршрутов включат посещение космодрома Восточный. Также туристы смогут увидеть другие масштабные объекты промтуризма: прииск "Соловьевский" и строительную площадку одного из крупнейших газовых проектов в стране - Амурских ГХК.