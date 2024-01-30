Псковские поисковики создали передвижной музей о Великой Отечественной войне

В экспозиции представлены советские и немецкие артефакты, обнаруженные в ходе экспедиций по местам сражений, сообщил заместитель командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо

ПСКОВ, 30 января. /ТАСС/. Члены одного из самых крупных в Псковской области поискового отряда "Штурм" создали передвижной региональный музей, посвященный истории освобождения этой местности в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены подлинные советские и немецкие артефакты того времени, обнаруженные в ходе экспедиций по местам сражений, выставка будет курсировать по школам и рассчитана в первую очередь на подрастающее поколение, сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда Сергей Колендо.

"Мы завершили создание уникальной мобильной музейной экспозиции, посвященной сопротивлению, которое оказывали советские солдаты немецко-фашистским захватчикам, освобождая от их оккупации Псковскую область в годы Великой Отечественной войны. В нашей экспозиции все без исключения экспонаты подлинные. Это артефакты, которые мы поднимаем из земли во время раскопок. То есть мы создали и запустили проект такого передвижного музея, к этому проекту мы фиксируем большой интерес со стороны школ", - сказал собеседник агентства.

Музей создали сами члены поискового отряда "Штурм". В экспозиции представлены вещи, которые поисковики нашли во время экспедиций, в их числе - каски, атрибуты быта, пустые гильзы, монеты. "Мы не только занимаемся поисками солдат, но и работаем с молодежью. Мы договорились со школами в нашем регионе, они нам предоставляют помещения, в которых можно представлять экспонаты и рассказывать школьникам про Великую Отечественную войну. Среди артефактов есть чистящие средства для винтовок, масленки, щеточки для прочистки оружия, перочинные ножи, бритвенные принадлежности, а также макеты гранат. Все они - времен Великой Отечественной войны", - уточнил Колендо.

По его словам, экспозиция состоит из двух частей. Одна из них демонстрирует атрибутику советских военнослужащих, а вторая посвящена находкам, принадлежащим немецким войскам. "Мы находим во время поисковых экспедиций артефакты армий двух стран. Среди немецких находок на выставке представлены бытовые солдатские вещи, например использованные тюбики зубных паст, емкости от варенья и прочей еды. Есть и мыльницы, а еще у немцев были так называемые вшивницы, предназначенные для травли вшей, представляющие собой маленькие коробочки. Есть в экспозиции и много бытовых военных вещей", - уточнил собеседник агентства.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. На территории региона за годы оккупации действовали несколько концентрационных лагерей. За этот период фашисты уничтожили более 5 тыс. деревень, убили 71 тыс. мирных жителей. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению.

В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.