Путин поздравил коллектив и ветеранов "Мосфильма" со 100-летием киностудии

По словам президента, нынешнее поколение мосфильмовцев достойно служит российской культуре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам киноконцерна "Мосфильм" по случаю 100-летнего юбилея киностудии, отметив, что нынешнее поколение достойно служит российской культуре. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что нынешнее поколение мосфильмовцев бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что "Мосфильм" по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся актеров и режиссеров, а также операторов и художников, которые своим трудом задавали высочайшую планку мастерства, создавали фильмы, которые стали шедеврами отечественного и мирового киноискусства.

Президент пожелал всем успехов и всего самого доброго.

Киноконцерн "Мосфильм" отмечает во вторник свое 100-летие. Нынешнее название киностудия получила в 1936 году, однако датой ее основания принято считать 30 января 1924 года. В этот день век назад состоялась премьера авиационной драмы "На крыльях ввысь" Бориса Михина - первого фильма, снятого на в будущем главной отечественной кинофабрике.