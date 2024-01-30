Три города претендуют на звание столица "Тотального диктанта - 2024"

Финал конкурса состоится 1 февраля

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Омск, Томск и Челябинск претендуют на звание столицы "Тотального диктанта - 2024". Финал конкурса пройдет на научно-практический конференции в новосибирском Академгородке, сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

"На площадке Академпарка [новосибирский технопарк] соберутся команды Омска, Томска и Челябинска для очного представления программ проведения юбилейного года Тотального диктанта в своих городах. Состоится заключительный этап конкурса, где решение будет приниматься коллективно всеми членами жюри", - говорится в сообщении.

Финал конкурса пройдет в четверг, 1 февраля. В состав жюри вошли генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод, директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, автор текста диктанта в этом году, писательница Анна Матвеева, и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга, учредитель фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов, координатор акции в Нижнем Тагиле, столице "Тотального диктанта - 2023" Елена Сухих. Помимо главной площадки акции, куда Анна Матвеева приедет прочитать текст диктанта, в "столичном" городе будет организована студия онлайн-марафона в день проведения акции 20 апреля 2024 года.

В прошлые годы столицами были выбраны Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023).

Акция "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Писательница Анна Матвеева стала автором текста для акции "Тотальный диктант", которая состоится 20 апреля 2024 года.