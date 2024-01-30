Путин встретится с главой РАН Красниковым

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент после трех рабочих дней, проведенных в Санкт-Петербурге, вернулся в Кремль

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин после трех рабочих дней, проведенных в Санкт-Петербурге, вернулся в Кремль. "В Кремле сегодня [у президента] обычные рабочие встречи. Большая их часть непубличный характер носит. Наряду с другими будет на встрече [у Путина] президент Российской академии наук Геннадий Красников", - сказал Песков.