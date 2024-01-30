Ростовский губернатор предупредил о громких звуках из-за обезвреживания боеприпасов

Василий Голубев уточнил, что ситуация находится под контролем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Военные проводят мероприятия по обезвреживанию обнаруженных боеприпасов в Неклиновском районе Ростовской области, местные жители могут услышать громкие звуки, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня в Неклиновском районе военные проводят штатные мероприятия по обезвреживанию обнаруженных боеприпасов. Подразделениями МЧС принимаются меры по обеспечению безопасности жителей. При выполнении работ в районе Таганрогского залива могут быть слышны громкие звуки", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Голубев уточнил, что ситуация находится под контролем и призвал жителей сохранять спокойствие.

В нескольких местных Telegram-каналах появилась информация о временной эвакуации жителей домов, расположенных на 18 улицах в поселке Дмитриадовка, в целях обеспечения безопасности. Перед эвакуацией людям необходимо отключить в своих домах газ и электроснабжение. Эту информацию ТАСС подтвердил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

"Идут плановые мероприятия, которые проводят военные вместе с полицией и гражданскими лицами. [Временная эвакуация местных жителей] объявлена в обозначенной зоне. Есть у нас пункт временного размещения "Красный десант". Все уже проводится, автобусами их вывозят. Людям, которым нужны автобусы, их вывозят туда", - сказал Даниленко.

В понедельник губернатор сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник на территории Неклиновского района, после падения и детонации взрывного устройства были повреждены корпуса загородного лагеря. Зимой учреждение не работает, пострадавших нет.