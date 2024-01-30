Под Псковом впервые с начала года образовалась очередь из фур на въезд в РФ из Эстонии

Прохождения границы ожидают 18 автомобилей

ПСКОВ, 30 января. /ТАСС/. Очередь на въезд из Эстонии в Россию через участок государственной границы в Псковской области, где расположен пункт пропуска "Куничина гора", впервые образовалась с начала 2024 года. В настоящее время прохождения границы ожидают 18 большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Куничина гора", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС [автотранспортных средств] перед пунктом пропуска - 18", - сообщается на сайте ФТС. При этом в начале 2024 года и до настоящего момента очередь из автомобилей, в том числе грузовиков, на этом участке границы отсутствовала.

Кроме того, за последнюю неделю в 1,3 раза увеличилась очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка". Сейчас в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находятся 490 грузовиков.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС [автотранспортных средств] перед пунктом пропуска - 270", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" в очереди находятся 220 фур. При этом неделю назад всего на участке российско-латвийской границы в очереди было 390 грузовиков.

Весной 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В 2023 году ФТС отмечала, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.