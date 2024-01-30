Любимова сообщила, что в России создадут около 450 выставок об истории Донбасса

Глава Минкультуры отметила, что последние два года в Донбассе и Новороссии проходит активная модернизация и оснащение учреждений культуры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Не менее 450 выставок и экспозиций о новейшей истории Донбасса и Новороссии планируют в 2024 году подготовить в российских музеях. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы совместно с Музеем современной истории России и Российским историческим обществом разработали проект экспозиции для музеев регионов, посвященной новейшей истории Донбасса и Новороссии, которая включает подлинные предметы, документы, материалы, посвященные развитию нашей страны и сохранению памяти подвигов наших соотечественников. Выставки, созданные на основе этих методических материалов, размещены в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и общественных пространствах. Уже реализовано более 1 800 проектов в музеях. В 2024 году будет создано дополнительно не менее 450 таких экспозиций и выставок по стране", - сказала она на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Помощь от крупнейших федеральных музеев

Любимова также отметила, что последние два года в новых регионах проходит активная модернизация и оснащение учреждений культуры. По ее словам, благодаря дополнительному финансированию совместно с Президентским фондом культурных инициатив удалось охватить все 100% учреждений. "Музеям, расположенным в новых регионах Российской Федерации, оказывается поддержка не только по линии национального проекта "Культура", но также и нашими крупнейшими федеральными музеями - на данный момент уже создано 16 детских центров во всех четырех наших новых субъектах", - добавила она.

Также министр напомнила, что при поддержке Музея имени Андрея Рублева в Волновахе создали Музей русской иконы. Кроме того, силами РОСИЗО и Фонда кино в Шахтерском колледже кино и телевидения открыт Музей кино. "Исторический музей восстановил Станично-Луганский музей Донского казачества в ЛНР и обновил там экспозицию. Уже в этом году благодаря Бахрушинскому музею в Дебальцевском городском литературно-историческом музее появится уникальная постоянная экспозиция "Русская сказка на театральной сцене", - рассказала Любимова.

По словам министра, в рамках акции "Общая сцена" в 2023 году российские театры передали 1,5 тыс. единиц костюмов, декораций и реквизита, а также четыре новых спектакля в репертуар театров новых регионов. Также благодаря акции "Новое звучание" передано 120 музыкальных инструментов, 200 костюмов и 50 комплектов светового и звукового оборудования.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.