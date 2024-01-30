Минюст США обвинил участников мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана

Иранский гражданин, по версии следствия, вступил с двумя канадцами в сговор для устранения жителей штата Мэриленд

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США обвинило участников мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана с целью преследования, похищения и убийства диссидентов и активистов оппозиции, бежавших в Соединенные Штаты. Как указывается в пресс-релизе ведомства, с декабря 2020 года по март 2021 года гражданин Ирана Наджи Шарифи Зиндашти вступил в сговор с двумя гражданами Канады, состоявшими в мотоклубе, с целью устранения двух жителей штата Мэриленд.

"Пусть сегодняшние обвинения будут четким сигналом для тех, кто в Иране замышляет убийства на территории США, и преступников, которые с ними сотрудничают: министерство юстиции будет преследовать вас столько, сколько потребуется и где бы вы ни находились", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности министерства юстиции.

"Сегодняшние обвинения свидетельствуют о том, что иранские группировки пытаются убивать жителей США на территории страны", - заявила помощник директора отдела контрразведки Федерального бюро расследований (ФБР) Сюзанна Тернер. "Предполагаемый сговор Зиндашти и его сообщников заслуживает осуждения, и ФБР не потерпит подобных действий, и мы продолжим преследовать этих лиц до тех пор, пока они не будут доставлены в США для того, чтобы предстать перед правосудием", - подчеркнула Тернер.

Согласно судебным документам, гражданин Ирана использовал защищенный мессенджер SkyECC для вербовки людей, которые должны были приехать в США для планирования и совершения убийств бежавших в Соединенные Штаты иранцев.

Hells Angels - один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий филиалы по всему миру. Правоохранительные органы некоторых стран называют клуб "бандой мотоциклистов" и обвиняют его в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах.