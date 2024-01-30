На Хайнане заложили первый камень кампуса НИУ "МЭИ"

Проект входит в дорожную карту российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Церемония закладки первого камня кампуса НИУ "МЭИ" состоялась в китайском городе Хайкоу. Об этом сообщила пресс-служба национально-исследовательского университета (НИУ) "МЭИ".

"Для нас закладка первого камня - это непередаваемые эмоции и большая ответственность. Уверен, что дальнейшая работа и намеченные планы сформируют научно-исследовательский кластер мирового уровня", - сказал ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, чьи слова привели в пресс-службе.

В вузе отметили, что время проведения церемонии выбрано неслучайно - в Китае принято при строительстве закладывать первый камень в канун китайского Нового года, который в этом году приходится на середину февраля.

Проект входит в дорожную карту российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года.

"На сегодняшний день НИУ "МЭИ" и международной корпорацией "Евразия" проведена большая работа, в 2023 году министр образования Китая Хуай Цзиньпэн подписал постановление об одобрении строительства и набора студентов. Реализуются две магистерские программы по энергетике и искусственному интеллекту во временном кампусе, проведены проектно-изыскательные работы в рамках строительства основного кампуса в городе Вэнчан", - добавили в пресс-службе.

В частности, в период с 16 октября по 1 ноября 2023 года первые студенты магистратуры совместного университета прошли обучение по направлениям "Электроэнергетика" и "Технологии искусственного интеллекта" в рамках осенней Международной школы в области электротехники, реализуемой НИУ "МЭИ" совместно с Северокитайским электроэнергетическим университетом на острове Хайнань, во временном кампусе вуза "МЭИ - Хайнань" в городе Линьшуэй.