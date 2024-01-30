В Якутске презентовали мамонтовую почту и городской квест-маршрут

Продолжительность 30-километрового маршрута составляет от 1,5 до 4 часов

ТАСС, 30 января. Мамонтовую почту, представленную конвертом, карточкой, маркой-виньеткой и спецштемпелем, и квест-маршрут по Якутску создали в Республике Саха. Об этом ТАСС сообщил автор проекта Валерий Сушков.

"Почта создана в рамках развития и продвижения туристского бренда "Якутия - родина мамонта". Сейчас мы разработали туристический маршрут, где главенствующую роль играет мамонтовая почта. Владелец карточки получает маршрут по восьми туристическим объектам Якутска", - рассказал Сушков.

Продолжительность 30-километрового маршрута составляет от 1,5 до 4 часов. При посещении мест туриста встречают памятники, сооружения, музейные экспозиции, связанные с мамонтами. По прохождении маршрута участнику высылают электронный сертификат с подписью министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха Тимура Ханды.

По словам Сушкова, планируется провести экспедицию по следам мамонта, где ранее находили или проводили исследования, связанные с млекопитающими.