Львовская область первой из регионов Украины отчиталась о сносе всех советских памятников

В регионе ликвидировали 312 памятников

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Процесс сноса советских памятников в рамках политики так называемой декоммунизации полностью завершился во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

"Львовская область первой на Украине завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник. За 2023 год во Львовской области снесли 312 таких [памятников]", - написал он в Telegram-канале. При этом Козицкий назвал истуканами снесенные монументы, среди которых были памятники погибшим во время Великой Отечественной войны советским солдатам.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.