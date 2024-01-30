В Подмосковье в 2024 году достроят поликлинику на 1 тыс. посещений в смену

Новая поликлиника в Ленинском округе будет соответствовать всем современным стандартам, отметил губернатор региона Андрей Воробьев

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новая поликлиника, рассчитанная на 1 тыс. посещений в смену, появится в крупном жилом комплексе "Пригород Лесное" Ленинского округа Подмосковья до конца текущего года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"ЖК "Пригород Лесное" - самый крупный комплекс в Ленинском округе, в котором проживает около 30 тыс. человек, а в перспективе их станет в три раза больше. До ближайшей поликлиники - 40 минут на автобусе. Сейчас пациентов принимают в офисе врача общей практики, а также небольшой амбулатории в с. Молоково (15-20 минут на общественном транспорте). Новая поликлиника будет обслуживать 45 тыс. человек, в том числе 13 тыс. детей. <...> Сейчас готовность медучреждения - 62%. Идет утепление фасада и монтаж внутренних инженерных систем. Полностью завершить строительно-монтажные работы планируют в конце года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в медучреждении появятся кабинеты гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, оториноларинголога, офтальмолога, пульмонолога, ревматолога, травматолога и ортопеда, отделения функциональной диагностики, физио- и лучевой диагностики, а также дневной стационар. В детском блоке будут принимать педиатры, аллерголог-иммунолог, невролог-пульмонолог и стоматолог, также оборудуют кабинеты массажа и лечебной физкультуры.

"Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на 1 тыс. посещений в сутки (и взрослых, и детских), чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам", - привели в материале слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что также в Подмосковье в текущем году планируется построить девять поликлиник. Также запланирован капитальный ремонт 24 объектов здравоохранения региона.