В России и Белоруссии поддержали создание турцентра Союзного государства в Смоленске

По словам губернатор Смоленской области Василия Анохина, центр позволит создавать туристические маршруты для посещения городов двух стран

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития России и министерство экономики Белоруссии поддержали идею создания в Смоленске туристско-информационного центра Союзного государства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Во вторник в Смоленске прошли парламентские слушания по вопросам развития туристской деятельности в Союзном государстве. Участники рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества в туристической отрасли, обсудили работу по совместному формированию и продвижению туристических маршрутов для дальнейшего увеличения внутреннего и въездного турпотоков в Союзном государстве.

"Президенты (России и Белоруссии - прим. ТАСС) подписали документ о создании союзного медиахолдинга, который объединит усилия и ресурсы в сфере СМИ, значительно повысит эффективность информационного обмена между государствами. Этот проект прекрасно сочетается с нашей инициативой по созданию в Смоленске первого туристско-информационного центра Союзного государства - Союзного Дома. Наша идея уже получила поддержку министерства экономического развития Российской Федерации и министерства экономики Республики Беларусь", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

В октябре 2023 года в беседе с ТАСС губернатор региона отмечал, что в 2024 году в Смоленской области может появиться российско-белорусский туристический центр, соответствующую заявку подали в Минэкономразвития. По словам Анохина, центр позволит создавать туристические маршруты для посещения городов России и Белоруссии.

"Мы ежегодно наблюдаем увеличение турпотока из Республики Беларусь - только в прошлом году к нам приехали более 50 тысяч белорусских туристов. Смоляне тоже любят белорусское гостеприимство, а в приграничных районах живут "одной семьей". Уверен, наш совместный проект даст отличный результат не только региону, но и всей России", - добавил Анохин.