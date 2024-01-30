Турпоток в Тункинском нацпарке в Бурятии за год вырос на 60%

В 2023 году особо охраняемую территорию посетили более 166,5 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 30 января. /ТАСС/. Турпоток в Тункинском национальном парке вырос почти на 60% за год, сообщили в пресс-службе нацпарка.

"За 2022 год количество составило 104 575 человек, в 2023 году национальный парк "Тункинский" принял 166 575 туристов", - сообщили в пресс-службе.

Путешественников привлекает природа Тункинской долины, расположенной между озером Байкал и озером Хубсугул в Монголии, у подножия Восточных Саян и Хамар-Дабана. Для любителей активного отдыха в нацпарке в 2023 году обновили "Тропу здоровья", горные тропы к Пику Любви, Серебряному озеру и к озеру Артемьева - оно расположено на высоте около 1,8 тыс. м над уровнем моря.

"У нас состоялось 22 экологических десанта, в которых приняли участие 260 человек. Они обустраивали тропы и маршруты, убирали мусор, а также обновляли туристскую инфраструктуру, красили скамейки, устанавливали информационные стенды. Кроме того, помощь оказали 180 волонтеров. Экоактивисты не только проводили хозяйственные работы, но и принимали участие в создании фотографий и видеороликов, в проведении соцопросов по организации туристского сервиса, изучали флору особо охраняемой природной территории", - пояснили в пресс-службе.

На территории Тункинского национального парка есть 6 экологических троп и 8 туристских маршрутов, обустроено 14 смотровых площадок, благоустроено 5 туристских стоянок.

Тункинский национальный парк создали в 1991 году в долине реки Иркут, на границе с Монголией. Территория занимает около 1,2 млн га в юго-западной части Бурятии, большая часть территории покрыта лесом.