На севере СЗФО из-за оттепели и метели перекрыли дороги

Во дворах домов образовалась гололедица

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нетипичная для конца января оттепель и сильный ветер в Мурманской и Архангельской областях привели к гололедице во дворах, в Республике Коми из-за метели перекрыли зимнюю автодорогу в несколько отдаленных населенных пунктов региона, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах и городских администрациях.

"В Усинском районе Республики Коми из-за непогоды 30 января с 06:00 закрыт для проезда зимник - зимняя автодорога - в отдаленные населенные пункты Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Денисовка и Параскан, а также отменен автобусный рейс Усинск - Мутный Материк", - сообщила администрация муниципалитета. В Воркуте из-за метели и ветра порывами до 22 м/с 30 января отменили очные занятия в школах для учеников с первого по пятый класс. В Гидрометцентре Коми сообщили, что не по сезону теплую погоду для конца января в регионе будет удерживать атлантический циклон. Днем в западных районах от -2 до 0, в восточных от -3 до -5 градусов. Такой температурный фон выше обычного на 8-12 градусов.

В Мурманской области также теплее, чем обычно, при этом наблюдается ветер около 20-25 м/с на территории региона и до 37 м/с на побережье Баренцева моря. Из-за непогоды уже несколько дней закрыта единственная дорога к популярному среди туристов селу Териберка на берегу Баренцева моря. Также в районе Териберки и Ура-Губы действует запрет на выход в море маломерных судов. Образовалась сильная гололедица на дорогах, улицах и во дворах. На уборку дворов от снега в Мурманске и других городах региона вышла дополнительная техника.

Как пояснили ТАСС в Мурманском гидрометцентре, теплая погода с небольшим понижением - от -6 градусов до +2 градусов - сохранится до конца рабочей недели, при этом обильных осадков не ожидается. "Да, будет снег и мокрый снег, но от небольшого до умеренного. Вообще, это довольно редкое явление, чтобы в зимний период в Мурманской области температура была положительной сразу несколько дней подряд. Из-за этого наст, который был утрамбован с начала зимы, начинает подтаивать, образуя под ногами снежную кашу", - рассказала ТАСС замначальника мурманского Гидрометцентра Елена Куринова.

В Архангельске - до +2 градусов и также активно тает снег, под ногами снежная каша и лед. В МЧС предупредили, что возможен сход снега с крыш. "В это время должно быть холодно, -12...-17 градусов. Сейчас среднесуточная температура на 4-8 градусов выше климатической нормы. Погода аномальная", - пояснила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Елена Шерягина.

Днем в Архангельске ветер в порывах достигал 15-17 м/с. На ледовой транспортной переправе между островами Бревенник и Хабарка в дельте Северной Двины грузоподъемность была снижена с 15 до 10 тонн, сообщила пресс-служба администрации города.