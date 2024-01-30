Опыт частной медицины используют в работе над законодательной базой для реабилитации

В основе работы таких клиник лежит обязательная преемственность от этапа к этапу, а также четкое определение целей реабилитации для каждого человека, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Подходы и опыт частных медицинских центров будет использован при разработке подзаконных актов федерального закона о комплексной реабилитации и абилитации. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В конце прошлого года принят закон о комплексной реабилитации, сейчас Министерство труда и социальной защиты разрабатывает подзаконные акты. Мы бы хотели, чтобы эксперты, в том числе из лучших частных клиник, приняли в этом участие. Чтобы мы могли посмотреть, какие решения по реабилитации есть в частном секторе и как их можно использовать. Считаем, что это поможет по-настоящему выстроить систему реабилитации вокруг пациента", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой по итогам посещения реабилитационной клиники "Три сестры" в Подмосковье.

В сообщении отмечается, что в основе работы клиники лежит обязательная преемственность от этапа к этапу, а также четкое определение целей реабилитации для каждого человека. Эти пункты по предложению АСИ уже включены в федеральный закон.

Федеральные и региональные власти, а также реабилитационные организации, вне зависимости от форм собственности, должны вместе оказывать необходимую поддержку пациентам, что должно гарантировать "бесшовность" получения реабилитационных услуг, а постановка целей поможет избежать формального подхода к работе. "Кроме того, понимание конечной цели позволит реабилитологам выстроить процесс так, чтобы сам человек был максимально мотивирован и заинтересован в выполнении их предписаний", - поясняет пресс-служба.

Клиника "Три сестры" работает в деревне Райки Московской области 12 лет, принимает пациентов, которым необходимо восстановление после инсульта, онкологии, физических травм. Единовременная вместимость клиники - 120 пациентов, в год - около 1,5 тыс. человек. С каждым из них работает мультидисциплинарная команда, сформированная в зависимости от целей реабилитации. Как правило, это лечащий врач, нейропсихолог, физический терапевт, эрготерапевт, массажист, медсестра и помощник по уходу.

О законе

Госдума 14 декабря 2023 года на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на реализацию в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Основные изменения вносятся в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". В законе прописывается понятие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, под которым понимается оптимальное сочетание мероприятий и услуг, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида для его социальной адаптации, "в том числе достижения им материальной независимости, и интеграции в общество".

Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2025 года. При этом переход реабилитационных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами будет поэтапным.