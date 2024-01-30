В Карелии увеличили объем дорожного строительства в 18 раз за 5 лет

По словам главы региона Артура Парфенчикова, в регионе в 2023 году построили или отремонтировали 360 км дорог

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 января. /ТАСС/. Дорожные службы Карелии увеличили объемы строительства, реконструкции и ремонта дорог в регионе в 18 раз за последние 5 лет. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам поездки в республику полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

"Высокую оценку дал полпред нашей работе с президентскими нацпроектами. По их исполнению Карелия - в числе ведущих российских регионов. Пример тому - дорожное строительство. В 2023 году мы реконструировали, отремонтировали и построили 360 км карельских дорог. Это в 18 раз больше, чем 5 лет назад", - сообщил Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Досрочно, на два года раньше, выполнена программа по расселению аварийного жилья: расселили почти 150 тыс. кв. м. На следующем этапе предстоит расселить почти 1 млн кв. м аварийного жилья.

"Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" открываем в Карелии ФАПы и амбулатории. Развиваем направление подготовки медицинских кадров. За каждым нацпроектом - наши реальные дела и мощная поддержка федералов. Институт нацпроектов обязательно продолжим использовать по максимуму и дальше", - добавил Парфенчиков.