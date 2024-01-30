В РФ проигравший в споре о защите интеллектуальных прав будет компенсировать расходы

Если по результатам рассмотрения принято решение о частичном удовлетворении требований, то расходы нужно будет компенсировать "пропорционально объему удовлетворенных требований"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возмещении проигравшей стороной расходов, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке.

Теперь проигравшая сторона будет обязана возместить понесенные расходы оппоненту. Если по результатам рассмотрения принято решение о частичном удовлетворении требований, то расходы нужно будет компенсировать "пропорционально объему удовлетворенных требований".

К таким расходам, в частности, относятся патентные и иные пошлины, выплаты экспертам, специалистам и переводчикам, денежные средства на оплату услуг патентных поверенных, адвокатов, а также другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора.

Как отмечал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров, в ряде случаев о защите интеллектуальных прав, Гражданский кодекс предусматривает обязательный досудебный порядок защиты, который зачастую влечет значительные расходы. "Когда подобное происходит в судебном процессе, то эти расходы компенсируются, поскольку российское законодательство прямо предусматривает это. В то же время в административном порядке в настоящее время такие расходы не компенсируются. Этот закон устраняет данный правовой пробел", - пояснял сенатор.

По словам главы комитета Андрея Клишаса, документ повысит эффективность защиты интеллектуальных прав.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.