В ООН расценили казнь в США при помощи азота как неэтичный эксперимент над человеком

Эксперты организации назвали возмутительным применение на людях "метода казни, который, как было доказано, причиняет страдания животным"

ЖЕНЕВА, 30 января. /ТАСС/. Казнь в Алабаме (США) при помощи азота равнозначна неэтичному эксперименту над человеком и представляет собой санкционированную государством пытку. К такому выводу пришли эксперты ООН в области прав и свобод в распространенном в Женеве заявлении.

"Использование Кеннета Смита в Алабаме в качестве подопытного кролика для испытания нового метода казни равнозначно неэтичным экспериментам над людьми и является не чем иным, как санкционированной государством пыткой", - отметили эксперты. Они констатировали, что применение "впервые на человеке и на экспериментальной основе метода казни, который, как было доказано, причиняет страдания животным, просто возмутительно".

"Мы призываем к запрету этого метода казни", - подчеркнули эксперты, напомнив США об обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах и по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. "Ужасная казнь Кеннета Юджина Смита является суровым напоминанием о варварской природе смертной казни и важным моментом для активизации призывов к ее отмене в Соединенных Штатах Америки и остальном мире", - говорится в заявлении.

Подписи под документом поставили четыре эксперта ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррис Тидболл-Бинц и его коллега Элис Джилл Эдвардс, являющаяся спецдокладчиком по вопросу о пытках и жестоком обращении.

О казни

В США 25 января впервые казнили человека - заключенного Кеннета Смита - с помощью чистого азота. Он был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора.

По словам генпрокурора штата Алабама, семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.