WhatsApp введет новый способ аутентификации в приложении

Функция разрабатывается с целью упростить систему входа в мессенджер

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) введет новую функцию для смартфонов на операционной система iOS, которая позволит заходить в приложение с помощью Face ID (скан лица), Touch ID (отпечаток пальца) или PIN-кода. Об этом 25 января сообщил портал WABetaInfo.

По его сведениям, функция еще тестируется и будет доступна на iOS в будущих обновлениях приложения. Она разрабатывается с целью упростить систему входа в мессенджер, чтобы избавить пользователей от необходимости вводить шестизначный код. Они смогут пользоваться уже существующими средствами аутентификации.

Функция устанавливается по желанию, ее можно будет отключить через настройки приложения.