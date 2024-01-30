В Псковской области вручили медали к 50-летию семейной жизни

Награды получили восемь семейных пар

ПСКОВ, 30 января. /ТАСС/. В Псковской области дали старт Году семьи, наградив восемь семейных пар памятными медалями "50 лет семейной жизни", награду вручали впервые в истории региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам торжественной церемонии с участием губернатора Михаила Ведерникова.

"В Псковской области стартовал Год семьи. В правительстве Псковской области во вторник состоялась церемония чествования семей региона, которые внесли особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций. Губернатор Михаил Ведерников отметил наградами тех, прожил вместе больше полувека или имеет особые заслуги в воспитании. Сразу восемь семейных пар губернатор отметил памятными медалями "50 лет семейной жизни". Данная награда вручается впервые", - отмечается в сообщении.

Орден "Мать-героиня" Ведерников передал Зинаиде Клишовой, матери 11 детей. Медали "Родительская слава" вручены двум семейным парам: Вячеславу Алексеевичу и Ольге Муровой, а также Юрию и Ольге Рыбачек.

В большом концертном зале филармонии в честь открытия Года семьи состоялся концерт, на котором выступил губернаторский симфонический оркестр Псковской области и вокальный ансамбль "Талантика".

Для Псковской области тема поддержки семей имеет важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В регионе наблюдается спад рождаемости. Ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. При этом треть населения - это люди пожилого возраста.

Всего в регионе проживает более 73 тыс. семей. Из них около 4 тыс. многодетных, у более 2 тыс. семей - дети с ограничениями по здоровью, более 500 семей воспитывают приемных детей.