Опрос показал падение рейтинга партии "Альтернатива для Германии" ниже 20%

По сравнению с предыдущей неделей АдГ потеряла еще 1 п. п. и получила лишь 19% голосов

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Рейтинг популярности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) упал ниже отметки в 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Рейтинг партии продолжает снижаться. По сравнению с предыдущей неделей АдГ потеряла еще 1 п. п. и получила лишь 19% голосов. Социал-демократическая партия Германии - партия Шольца - и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов несколько улучшили свои позиции на 1 п. п. - за них отдали голоса 15% и 32% соответственно. Свободная демократическая партия и Левая партия получили по 3% голосов каждая (минус 1 п. п.). Как и на предыдущей неделе, "зеленые" по-прежнему набирают 14%, "Свободные избиратели" и партия "Союз Сары Вагенкнехт" - по 3% каждая.

Опрос проводился с 23 по 29 января. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек.

На протяжении примерно последних двух недель по всей Германии проходят демонстрации против правого экстремизма и АдГ. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.