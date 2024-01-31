Прокуратура Приморья выявила в 2 раза больше случаев взяток в крупном размере в 2023 году

По данным прокурора края Сергея Столярова, за год выявили 357 коррупционных преступлений

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края сконцентрировалась на раскрытии коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размере, выявив в 2023 году 76 и 48 случаев соответственно. Об этом сообщил на заседании коллегии Приморского края прокурор региона Сергей Столяров.

"Специалисты были нацелены на работу по раскрытию наиболее значимых коррупционных преступлений. Так, выявленные случаи взяточничества в крупном размере выросли с 32 до 76 - на 137%, в особо крупном - с 26 до 48, на 84%", - подчеркнул Столяров.

"Приняты меры к взысканию свыше 390 млн руб. ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями. В частности, предъявлены иски о взыскании с организаций более 166 млн рублей, полученных по контрактам, заключенным в условиях недобросовестного и коррупционного поведения участников закупки", - подчеркнул прокурор Приморского края.

Всего за год, по данным прокурора, было выявлено 357 коррупционных преступлений - на 30% меньше, чем в 2022 году. "Оперативная служба УФСБ выявила 150 [преступлений], УМВД - 182. При этом мелкое взяточничество осознанно снижено с 92 до 38 преступлений - минус 60%", - добавил Столяров.

62,5% от общего числа коррупционных преступлений были выявлены в рамках оперативно-разыскной деятельности, отметил прокурор, тогда как в 2022 году объем составлял только 45%.