В Приморье вдвое сократились совокупные долги по зарплате

В настоящее время задолженность работодателей перед сотрудниками составляет 51 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Совокупная задолженность по заработной плате перед работникам в Приморском крае за прошедший год сократилась вдвое, до 51 млн рублей. Как сообщил на заседании коллегии прокуратуры Приморского края прокурор Сергей Столяров, такой результат достигнут благодаря вмешательству сотрудников надзорного ведомства.

"После вмешательство прокуроров работодатели выплатили более 220 млн рублей задолженности по зарплате. А это 3,5 тыс. человек. Размер совокупной задолженности за конец года удалось снизить в два раза, до 51 млн рублей. Но эту работу мы безусловно продолжим", - сказал Столяров.

Он отметил, что также в ушедшем году прокурорами активно реализовывалось право вступления в дела о банкротстве должников по зарплате и налогам. "Мы внимательно в арбитражном процессе следим за добросовестностью некоторых арбитражных управляющих", - отметил он.

В 2022 году более 600 сотрудников предприятий в Приморье не получили зарплату в срок, пока не вмешалась прокуратура. Тогда наибольшая задолженность была на трех предприятиях. Это промышленный парк "Уссурийский", предприятие "Радиоприбор" и Лермонтовский горно-обогатительный комбинат.