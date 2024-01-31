В одном из животноводческих районов Тувы объявили карантин по бешенству

Сотрудники службы ветеринарии вакцинировали более 1,7 тыс. голов скота

ТАСС, 31 января. Карантин по бешенству коровы введен в крупном селе Сесерлиг Пий-Хемского района Республики Тыва. В очаге и рядом с ним вакцинировано более 1,7 тыс. голов домашнего скота, сообщили ТАСС в региональной службе ветеринарии.

"Карантин введен в селе Сесерлиг Пий-Хемском района. Бешенство было установлено у коровы. Сотрудниками службы ветеринарии сразу же была проведена вакцинация животных. Всего в очаге, в зоне наблюдения было вакцинировано более 1,7 тыс. голов скота", - сообщили в службе ветеринарии.

Ветеринары вакцинировали животных на 11 чабанских стоянках.

Тува - один из лидеров России в скотоводстве. На территории региона находится более 1,5 млн голов мелкого и крупного рогатого скота. В Пий-Хемском районе республики большая часть населения занята в сельском хозяйстве.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.