Сибирский федеральный университет в мае проведет набор слушателей на курс "Академия ВЭД"

Этот проект реализовывается отделением "Деловой России" совместно с университетом

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Специалистов по внешнеэкономической деятельности начнут обучать в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. В перспективе к проекту подключатся другие вузы города, сообщил ТАСС руководитель комитета по международной деятельности регионального отделения "Деловой России" Павел Капитанов.

"В мае у нас будет набор на базе СФУ. Первый набор будет не более 35 человек", - сообщил Капитанов, добавив, что проект носит название "Академия ВЭД" и реализовывается отделением "Деловой России" совместно с университетом. Он ориентирован на студентов старших курсов, срок обучения - год.

Капитанов отметил, что специалисты по внешнеэкономической деятельности востребованы для красноярского малого и среднего бизнеса. "У нас предприниматели едут обучаться в Москву, стоимость обучения 1 млн рублей и срок обучения один год. Мы же хотим, чтобы никуда ехать не было нужно", - подчеркнул он.

Капитанов сказал, что в перспективе проект будет масштабирован на другие вузы - Красноярский государственный аграрный университет, Университет Решетнева. Там будут готовить специалистов внешнеэкономической деятельности в сфере агробизнеса, лесного хозяйства.