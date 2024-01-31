Мишустин заявил о сокращении оттока населения с Дальнего Востока

Премьер-министр призвал и дальше работать над созданием комфортных условий для жизни людей и инвестирования

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отток населения из регионов Дальнего Востока сокращается, поэтому нужно и дальше работать над созданием комфортных условий для жизни людей и инвестирования. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

"Регулярно проводим стратегические сессии, говорим о том, как сделать так, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока. Прекращается потихоньку отток населения", - констатировал глава правительства.

Мишустин напомнил, что развитие Дальнего Востока президент определил одним из стратегических приоритетов. По его словам, ведется системная работа для обеспечения в субъектах округа опережающего роста экономики и социальной сферы. "Очень важно обеспечить тех людей, кто живет на Дальнем Востоке, работает, тех инвесторов, которые приезжают, интересуются этими замечательными местами, условиями для работы, для жизни - насколько они комфортны. Чтобы была нормальная инфраструктура: детские сады, школы, больницы. Всем этим мы комплексно занимаемся", - сказал премьер. Он добавил, что необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы сделать условия для работы и жизни на Дальнем Востоке еще более комфортными.

Говоря о работе корпорации по развитию Дальнего Востока, Мишустин заметил, что эта структура решает целый ряд очень важных задач по привлечению инвестиций в Арктику, на Дальний Восток. По его мнению, интерес инвесторов к работе в этой части страны возрастает. "Очень важно создавать комфортные условия для инвесторов, для людей, которые там проживают, строить современную инфраструктуру. Создавать новые рабочие места", - сказал он, напомнив, что здесь действуют достаточно масштабные проекты в ключевых отраслях - добывающей промышленности в целом и нефтедобывающей в частности, в обрабатывающей промышленности, туризме, сельском хозяйстве. "Объем вложенных средств в объекты, создаваемые с государственной поддержкой, составляет почти 4 трлн рублей. Это достаточно серьезные средства. Около 900 предприятий запущено в эксплуатацию. Эти цифры на сегодняшний день говорят о достаточно эффективной работе", - сообщил Мишустин.

Председатель правительства заслушал доклад Запрягаева о том, что делает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Тот доложил о развитии Большого Владивостока, подробно сообщил и о планах по строительству и созданию жилья, а также об увеличении протяженности горнолыжных трасс на курорте "Горный воздух" на Сахалине. "Все это очень важно для людей, для инвесторов Дальнего Востока", - прокомментировал премьер.

"Сделано действительно немало, важно темп не сбавлять, и чтобы все стратегические проекты, о которых вы говорили, вовремя реализовывались", - подчеркнул глава кабмина.