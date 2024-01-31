В Вологодской области 1 июля будут отмечать День ветеранов боевых действий

С такой инициативой выступили депутаты регионального собрания

ТАСС 31 января. Новую памятную дату - День ветеранов боевых действий - установили в Вологодской области. Ее будут ежегодно отмечать 1 июля, такие изменения в региональное законодательство поддержали депутаты Вологодского заксобрания.

"Предлагается установить новую памятную дату в Вологодской области: 1 июля - День ветеранов боевых действий. Необходимость этого связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах, вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территории других государств после 1945 года", - представил изменения заместитель губернатора Сергей Сорокин.

Депутаты поблагодарили врио губернатора Георгия Филимонова за оперативность принятия решения. "Закон своевременный, эта поддержка дорогого стоит. Это очень важный момент, направленный на объединение нашего общества", - сказала депутат Марина Денисова.

По информации пресс-службы врио губернатора, учредить памятную дату просили представители боевого братства на одной из встреч с руководителем региона. "На данный момент ветеранами боевых действий являются более 12 тыс. жителей Вологодской области. Эти люди выполняли воинский долг, рискуя своими жизнями. Законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий подчеркнет значимость их заслуг и важность развития ветеранского движения в регионе", - привела пресс-служба слова Филимонова.

Ветеранами боевых действий считаются граждане, которые участвовали в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территории других государств после 1945 года. О необходимости учреждения праздника заявил ранее руководитель великоустюгского отделения "Боевого братства" Федор Хабаров в ходе встречи главы региона с жителями Великоустюгского округа.