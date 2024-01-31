В Южной Корее завели дело на россиянина за экспорт автомобилей в Россию

В частности, речь идет о нарушении правила о продаже автомобилей стоимостью выше $50 тыс.

СЕУЛ, 31 января./ТАСС/. Дело против гражданина РФ было заведено в Республике Корея за нарушение санкций в отношении экспорта автомобилей в Россию и Белоруссию. Соответствующая информация опубликована 29 января на сайте таможенного офиса в Пусане.

Пусанская таможня передала в прокуратуру дело против гражданина России 50 лет и южнокорейца, их не задержали. Они подозреваются в нарушении законов в сфере международной торговли и таможенного регулирования - "без разрешения правительства незаконно экспортировали" 37 автомобилей и 64 гидроцикла в Россию. Их суммарная стоимость составляет 5,1 млрд вон ($3,8 млн).

Согласно результатам расследования южнокорейских властей, предприниматели управляли двумя фирмами, предоставляли ложные документы и отправляли в Россию товары под видом экспорта в соседние страны - Казахстан и Киргизию. Кроме того, отмечается, что в качестве транзитной точки использовалась Малайзия. По их данным, адресат менялся в ходе транспортировки и автомобили передавались во Владивостоке. В частности, речь идет о нарушении правила о продаже автомобилей стоимостью выше $50 тыс.

В декабре 2023 года Министерства торговли, промышленности и энергетики объявило, что в начале 2024 года вступит в силу ограничение на экспорт автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 000 куб. см.