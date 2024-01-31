С просьбами мошенников о переводе денег через аккаунты знакомых сталкивались 69% россиян

Переводили мошенникам свои деньги 7% попадавших в такую ситуацию респондентов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почти 70% россиян сталкивались с мошенническими схемами, когда через взломанные аккаунты знакомых их просили о переводе денег. Более трети опрошенных признались, что их аккаунт в соцсетях хотя бы раз взламывали, свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно данным опроса, сталкивались с ситуацией, когда мошенники взламывали аккаунты их знакомых и просили под ложными предлогами перевести деньги 69% россиян. Переводили мошенникам свои деньги 7% респондентов, попадавших в такую ситуацию.

Кроме того, более трети (36%) жителей страны в ходе опроса признались, что их аккаунт в соцсетях хотя бы раз взламывали.

Говоря о себе, россияне отмечают, что в целом ведут себя скрытно в Сети: могут поверхностно рассказать о своей жизни 35%, а 32% абсолютно ничем не готовы делиться. При этом у 52% россиян основной аккаунт в интернете является открытым, у 44% - закрытым. Также 14% признались, что у них есть фейковые страницы. Чаще всего их заводят из-за желания скрыть свою личность, включая ФИО и иные персональные данные (37%), для работы (15%) и наблюдения за жизнью людей, у которых они с основного аккаунта заблокированы (15%).

Также 67% опрошенных считают, что создавать аккаунты для несовершеннолетних детей скорее не нужно. Фото своих детей не выкладывают 44% родителей.

Опрос проведен АНО "Диалог Регионы" 11 января 2024 года в сети методом River Sampling среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.