В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Автомобилистов попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге 1 февраля из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам, отметили в Смольном.

Как рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, после очередного атмосферного фронта и нескольких дней с положительной температурой воздуха в город придет зимняя погода. "Уже завтра осадки снова будут в виде снега, и начнется непродолжительное похолодание", - отметил он.

Согласно прогнозу на следующей неделе в Петербурге намечается похолодание. "Подморозит, поэтому не будет слякоти, снежок прикроет гололед, и можно будет ходить по тротуарам, не напрягаясь, как сегодня утром", - добавил синоптик.

В утренние часы 31 января на территории города объявляли желтый уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений.