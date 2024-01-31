Суд низшей инстанции допустил процессуальные ошибки при вынесении решения в пользу бывшей жены предпринимателя

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Владимир Потанин выиграл апелляцию в Верховном суде Великобритании по делу о разводе со своей женой Натальей. Как говорится в вердикте высшего судебного органа Соединенного Королевства, суд низшей инстанции допустил процессуальные ошибки при вынесении решения в пользу бывшей жены предпринимателя.

"Критерий, примененный апелляционным судом при определении того, имел ли судья право отменить свое постановление, вынесенное на слушании без предварительного уведомления, был неправильным с точки зрения закона, - говорится в вердикте Верховного суда. - Большинством голосов (трое против двух) Верховный суд разрешает оспорить [это решение]".

Судебная тяжба по этому иску длится уже несколько лет. В конце 2019 года Высокий суд Лондона признал неподсудным иск бывшей жены Потанина Натальи, поданный в рамках бракоразводного процесса. Судебный орган аргументировал свое решение тем, что иск о разделе имущества экс-супругов был рассмотрен в России. Суд пришел к выводу, что Потанина уже получила от бывшего мужа значительные средства, которые должны были обеспечить ей финансовую независимость.

Как отмечал адвокат бизнесмена Эдвард Фолкс, Потанина получила $84 млн после бракоразводного процесса в РФ, однако сама бывшая жена называет сумму в размере $41,5 млн. Высокий суд Лондона также подверг критике практику "бракоразводного туризма", указав на то, что Потанина не имела никаких связей с Великобританией, куда переехала лишь после своего развода в 2014 году и консультаций со специалистами по семейному праву Англии.

Апелляционный суд Англии и Уэльса в 2021 году посчитал вынесенное решение ошибочным. В инстанции указали на скоропалительность вывода о том, что истец пыталась ввести суд в заблуждение, поскольку не были заслушаны устные показания сторон и мнения экспертов. Апелляционный суд также признал, что Потанина проводит большую часть своего времени в Великобритании и имеет с этой страной наиболее прочные связи.

Позже Потанин решил оспорить это решение в Верховном суде Великобритании, который в среду встал на его сторону из-за допущенных процессуальных ошибок. Дело было возвращено в Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Разрешение на суд

Юристы Потанина получили возможность участвовать в судебном процессе в Лондоне после того, как Потанину, попавшему под британские санкции, было выдано специальное разрешение от Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства. Бизнесмен был внесен в санкционные списки Великобритании в июне 2022 года после того, как его компания "Интеррос" приобрела Росбанк у французской группы Societe Generale. Британские власти обосновали введение санкций против Потанина тем, что Росбанк "ведет деятельность в российском финансовом секторе, который имеет стратегическую важность для правительства России".

Ограничительные меры в отношении Потанина предполагают заморозку активов в случае их обнаружения, запрет на въезд в королевство и оказание трастовых услуг. Кроме того, на него были наложены транспортные рестрикции, предполагающие возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются им.

Ранее адвокаты Потаниной высказывали мнение, что их клиент при успешном исходе дела может рассчитывать на сумму в размере от $6 до $9 млрд. Агентство Bloomberg оценивает состояние 63-летнего Потанина в $31,8 млрд. По данным на январь 2022 года, которые приводит агентство, бизнесмен потратил более $10 млн на судебные расходы, а его бывшая жена - $1,7 млн.

Супруги прожили в браке с 1983 года по 2014 год, у них родились трое детей.