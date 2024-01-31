Научный центр ФНС открылся в МГТУ им. Н. Э. Баумана

В 2024 году обучение в центре пройдут более 800 сотрудников налоговой службы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новый Научно-образовательный центр (НОЦ) начал работу в МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках совместного проекта Федеральной налоговой службы (ФНС) и Минобрнауки РФ. Центр торжественно открыли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и руководитель ФНС Даниил Егоров.

Как рассказал директор центра Алексей Бородулин, центр обучает студентов МГТУ на реальных проектах, готовит и переобучает сотрудников ФНС и выполняет научные и прикладные исследования в интересах Федеральной налоговой службы. "Мы обучаем студентов и работаем на реальных <...> задачах, которые сейчас оперативно внедряются в деятельность ФНС. А также наши студенты на этих задачах пишут свои курсовые и дипломные проекты. ФНС, в свою очередь, получает доступ к передовым технологиям, искусственному интеллекту, к мотивированному и адресно подготовленному кадровому потенциалу и обучению своих специалистов", - отметил Бородулин.

Обучение в НОЦ в 2024 году пройдут более 800 сотрудников налоговой службы. Их будут обучать, в том числе, продвинутому языку Excel, обработке данных, работе с искусственным интеллектом. На площадке НОЦ разместилась кафедра "Технологии искусственного интеллекта". Сотрудниками центра, в частности, работают 26 студентов-магистрантов МГТУ.

"Это хорошо известный формат взаимодействия университета с потенциальным заказчиком. В данном случае такой уникальный заказчик на исследования, разработку, повышение качества образования - это Федеральная налоговая служба. И несмотря на то, что МГТУ имени Баумана - это инженерный вуз, <...> очень большой блок у них, традиционно очень сильный - это IT-специальности и направления", - отметил Фальков.

Как напомнил министр, повышение качества налогового администрирования немыслимо без умения работать с огромным количеством данных. В больших данных и их обработке, использовании технологий ИИ сегодня ощущается большая потребность, подчеркнул Фальков.