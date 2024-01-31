31 января, 12:02

МВД опровергло информацию о проверке на ЛГБТ-пропаганду в отношении SHAMAN

Ярослав Дронов (SHAMAN). Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Ярослав Дронов (SHAMAN)
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В министерстве указали, что у полиции нет вопросов ни к самому певцу, ни к его творчеству

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию, что в отношении певца SHAMAN проводится проверка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", - написала она в Telegram-канале.

Ранее появилась информация о том, что МВД проверяет SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих. 

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