В Нижнем Новгороде запустили первый тоннелепроходческий щит на стройке новых станций метро

Ему дали имя "Владимир" в честь князя и крестителя Руси

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Первый тоннелепроходческий щит запустили на стройке новых станций метро в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

"Вместе с метростроителями дали старт тоннелепроходческому комплексу "Владимир". Это первый в стране щит с мужским именем, он назван в честь великого князя и крестителя Руси Владимира Святославича. А еще это первая тоннелепроходка в рамках механизма инфраструктурных бюджетных кредитов, который реализуется по инициативе президента России", - написал Никитин.

Щит занимает 1,5 км до площади Свободы, где продолжают выносить инженерные коммуникации и уже начали готовить приемные котлованы. В дальнейшем планируется запуск еще двух щитов. "После достройки новых станций увидим повышение интереса к метро как к виду транспорта и существенный рост пассажиропотока. И это в том числе повысит эффективность его эксплуатации", - добавил губернатор.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормовско-Мещерской.. В последний раз станцию метро в Нижнем Новгороде открывали в июне 2018 года на Стрелке.

В ближайшие годы в городе планируется построить четыре станции метро: "Горьковскую" и "Сенную" - на Автозаводской линии, станцию "Варя" и "Сормовскую" - на Сормовско-Мещерской линии.